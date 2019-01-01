ريال مدريد وبرشلونة الأكثر دفعاً للرواتب في عالم الرياضة

ثلاثة أندية للكرة فقط في قائمة العشرة الأوائل

تصدر قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة قائمة أكثر الأندية دفعاً للرواتب في عالم الرياضة وليس فقط كرة القدم عن العام الحالي بحسب آخر الإحصائيات.

وتقوم " Global Sports Salaries" بعمل الإحصائية الخاصة برواتب الأندية في عالم الرياضة بشكل دوري كل عام وتنشره بحلول نهايته.

وجاء برشلونة بالمرتبة الأولى بمتوسط 12.284 مليون دولار رواتب سنوية، وتبعه مواطنه ريال مدريد بمتوسط 11.154 مليون دولار.

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وجاء يوفنتوس الإيطالي ثالثاً بمتوسط رواتب بلغ 10.10 مليون دولار، وقفز في القائمة من المركز التاسع العام السابق لمركزه الحالي بعد تعاقده مع عدد من النجوم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وخلت المراكز التالية بالعشرة الأكثر دفعاً للرواتب من أندية كرة القدم، وهيمنت أندية كرة السلة بدوري المحترفين الأمريكي مثل جولند ستيت وبورتلاند تريل وأورلاندو ماجيك.

وظهر باريس سان جيرمان بالمركز الثاني عشر بمتوسط رواتب 8.9 مليون دولار، كرابع أكثر الأندية في عالم كرة القدم دفعاً للرواتب بعد الثلاثي ريال وبرشلونة ويوفنتوس.

وحل مانشستر سيتي بالمركز الثالث عشر، وبايرن ميونخ بالمرتبة الثانية والعشرين للقائمة النهائية عن العام الحالي.