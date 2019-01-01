ركلات جزاء 2019 - مانشستر يونايتد في الصدارة وريال مدريد وبرشلونة خارج التصنيف

مع ختام عام 2019 دعونا نستعرض معًا أكثر الأندية حصولًا على ضربات الجزاء وتسجيلًا لها.

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام 2019 وبداية عام جديد، ومع نهاية كل سنة كالعادة نستعرض في عدة تقارير أهم أحداث تلك الـ٣٦٥ يومًا.

في هذا التقرير سنستعرض أكثر الأندية التي حصلت على ركلات جزاء منذ بداية يناير الماضي حتى يومنا هذا في الدوريات الخمس الكبرى:

مانشستر يونايتد

يأتي مانشستر يونايتد على رأس الأندية التي حصلت على ركلات جزاء كالأكثر على الإطلاق وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

حصل الشياطين الحمر على 19 ركلة جزاء طوال العام في كل البطولات، سجلوا منها فقط 14 ركلة وأهدروا خمسة.

الأكثر تسجيلًا

بما أن مانشستر يونايتد كان الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء خلال العام الماضي فذلك يمنحه أفضلية كبيرة ليكون في قائمة الأكثر تسجيلًا لها.

وبالفعل يتواجد مانشستر يونايتد على صدارة الأندية التي سجلت ركلات الجزاء في العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بواقع 14 هدف بالتساوي مع إنتر الإيطالي الذي يملك نفس الرصيد.

وتوجد فرصة لدى مانشستر يونايتد للانفراد بهذا الرقم أيضًا، حيث لا يزال لديه مواجهة أمام بيرنلي وأخرى ضد نيوكاسل هذا العام.

الأكثر إهدارًا

بالرغم من إهدار مانشستر يونايتد لخمس ركلات ترجيح كما ذكرنا من قبل فهم ليسوا الأكثر إهدارًا لها خلال العام 2019.

يحتل المركز الأول هنا فريق فالنسيا الذي أهدر ست ركلات جزاء من أصل 15 حصل عليهم خلال العام الجاري.

وبالتساوي في المركز الثاني يأتي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليون وبلد الوليد بواقع خمس ركلات جزاء.

سجل مثالي

لا توجد الكثير من الأندية نجحت في تسجيل كل ركلات الجزاء التي حصلت عليها خلال العام 2019 في كل البطولات.

بالتحديد يوجد ثلاثة فرق حصلت على 10 ركلات جزاء أو أكثر ونجحت في تسجيل كل تلك الفرص في شباك الخصوم.

على رأس تلك الفرق يأتي خيتافي بواقع 12 ركلة وخلفه ريال مدريد بواقع 11 وفي الختام يوجد كريستال بالاس بـ 10 ركلات.

أما تحت الـ 10 ركلات فيوجد عدد كبير من الفرق منها ليفربول بثماني ركلات وأولمبيك نيم الفرنسي وميلان وسانت إيتيان وديبورتيفو ألافيس بست ركلات لكل فريق.

خارج التصنيف

عند ترتيب الفرق التي حصلت على أكبر عدد من ركلات الجزاء في عام 2019 لأكثر 10 أندية حصلت عليها سنجد أن العديد من الأندية الكبيرة خارج ذلك التصنيف.

على سبيل المثال نجد أن برشلونة في المركز الـ 11 برصيد 12 ركلة جزاء، وريال مدريد في المركز الـ 17 بـ 11 ركلة جزاء ويوفنتوس يملك تسع ركلات فقط بينما حصل ليفربول ونابولي وبايرن ميونخ ثماني ركلات جزاء طوال العام.

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