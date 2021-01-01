زيدان : بقاء ميسي مهم للكرة الإسبانية وسنرى ما سيحدث مع مبابي

تطرق أيضًا إلى مستقبل سيرخيو راموس

يؤمن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للكرة الإسبانية في المستقبل القريب.

العديد من التكهنات تحيط بمصير المهاجم الأرجنتيني، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل، دون وجود أي مؤشرات حول التجديد.

زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي للكلاسيكو بين ريال وبرشلونة، المقرر له غدًا السبت، وتطرق إلى مستقبل ميسي والعديد من الأمور الأخرى.

وقال الفرنسي:"وجود ميسي في برشلونة مفيد للدوري الإسباني، نحن نعلم قيمته كلاعب وهناك العديد من اللاعبين الجيدين لديهم أيضًا".

وأضاف:"سنحاول تعطيل قوته بقدر الإمكان لأننا نعلم ما يمكنه فعله عندما تكون الكرة معه".

وأما عن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد:"أعرفه جيدًا، ولكنه ليس لاعبًا لريال، لذلك لا يمكنني الحديث عنه، كيليان لاعب عظيم وسنرى ما سيفعله بخصوص مستقبله، لكني لست مهتمًا الآن".

مستوى ميليتاو:"هو يتعلم الكثير هنا مثل فينيسيوس جونيور، يتطور بشكل يومي، بالنسبة لنا هو لاعب الحاضر والمستقبل وسعداء بتواجده معنا".

عودة إيدين هازارد:"جاهزيته لا تتوقف علينا أو المنتخب البلجيكي، الأمر يتعلق بشعور اللاعب نفسه، هناك خطة لتجهيزه وشعوره هو من سيحسم الموقف".

خسارة الدوري في حالة الهزيمة:"لا أفكر بهذه الطريقة، سنرى ما سيحدث خلال المباراة، ولكن سنعطي كل ما لدينا عمومًا وسنحاول الخروج بأداء مميز وكرة قدم رائعة".

الكلاسيكو الأخير لراموس:"لا أتمنى ذلك، أريد استمراره معنا".

تألق فينيسيوس جونيور:"لدينا هازارد الذي ليس جاهزًا الآن، ولكن وجود فينيسيوس يمنحنا السعادة الكافية، عانى من بعض المشاكل بخصوص الإصابات هذا العام، يجب على الناس أن تدعه وشأنه حتى يواصل تطوره".

اقرأ أيضًا .. الإصابة تتسبب في تغيير حكم الكلاسيكو .. فأل خير على ريال مدريد

الفريق المفضل للفوز بالليجا:"أتلتيكو مدريد يظل هو المرشح الأول لأنهم على الصدارة، سنواصل اللعب والقتال حتى النهاية، المنافسة قوية هذا الموسم وكل الفرق يمكنها تحقيق اللقب".

جدير بالذكر أن أتلتيكو يأتي في المركز الأول بالليجا بـ66 نقطة، مقابل 55 لبرشلونة الثاني، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة.