الإصابة تتسبب في تغيير حكم الكلاسيكو .. فأل خير على ريال مدريد

ماتيو لاهوز خارج الكلاسيكو

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تغيير حكم لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامته غدًا السبت بالدوري الإسباني.

ماتيو لاهوز كان من المقرر أن يقود المباراة كحكم ساحة، ولكنه تعرض للإصابة، لذلك قرر الانسحاب من هذه المباراة الهامة والمؤثرة على سباق الليجا.

ويأتي ذلك بعد معاناته من مشكلة في التدريبات هذا الأسبوع، بعد إدارته للقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك قررت لجنة الحكام الإسبانية، تعيين جيل مانزانو بدلًا منه لقيادة الكلاسيكو المنتظر.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها مانزانو بهذا النوع من المباريات، حيث سبق أن أدار لقاء ريال وبرشلونة في موسم 2014\2015.

وانتهى اللقاء وقتها بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث كان يعمل وقتها كارلو أنشيلوتي كمدرب للميرينجي.

أهداف ريال جاءت عن طريق كريستيانو رونالدو وبيبي وكريم بنزيما في هذه المباراة، وأحرز المهاجم البرازيلي نيمار هدف برشلونة الوحيد.

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يذكر أن كلاسيكو الغد المقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، يؤثر بشكل كبير على سباق الليجا، حيث يأتي برشلونة بالمركز الثاني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يحتل ريال المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الصدارة.