ريال مدريد بدون ظهير أيمن .. أودريوزولا يوجه ضربة أخرى لزيدان

صدمة جديدة للمدرب الفرنسي

الأزمات تتوالى على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعدما تبين إصابة لاعب الفريق ألفارو أودريوزولا في الركبة وغيابه عن مواجهة ليفانتي، غداً، الأحد، بالدوري الإسباني.

ريال أعلن إصابة مدافعه الإسباني دانييل كارباخال، أمس، الجمعة، ليغيب عن الفريق لفترة قد تصل إلى شهرين، لمعاناته من مشكلة في الركبة.

أودريوزولا انضم هو الآخر لقائمة المصابين في النادي الإسباني، بعد تعرضه لضربة في تدريبات الفريق.

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ووفقاً لصحيفة "as" الإسبانية، فإن اللاعب سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وهو ما يعني عدم ظهوره ضد ليفانتي غداً، وكذلك أمام قادش في المواجهة التي سيلعبها ريال بالدوري بعد انتهاء العطلة الدولية.

الأمر الذي يضع زيدان في أزمة كبيرة، بعدم وجود أي لاعب في مركز الظهير الأيمن، مما قد يجبره على الدفع بناتشو فيرنانديز أو لوكاس فاسكيز بهذا المركز.

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المصائب تتوالى .. ريال مدريد يفقد كارباخال لمدة شهرين

وينضم بذلك أودريوزولا البالغ من العمر 24 سنة، لقائمة المصابين في ريال، والتي يأتي على رأسها البلجيكي إيدين هازارد.