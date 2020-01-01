المصائب تتوالى .. ريال مدريد يفقد كارباخال لمدة شهرين

مشكلة جديدة للمدرب زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الجمعة، عن إصابة لاعبه دانييل كارباخال وغيابه عن المواجهة القادمة أمام ليفانتي ببطولة الدوري.

الموقع الرسمي لريال، أكد أن اللاعب تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق، صباح اليوم، ويعاني من مشكلة في أربطة الركبة الداخلية.

وخضع اللاعب لبعض الفحوصات للتأكد من حالته، وسط توقعات حول غيابه لفترة تصل إلى شهرين، في ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان.

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وتعني هذه الإصابة خروج اللاعب من قائمة المنتخب الإسباني، في مبارياته ضد البرتغال وسويسرا وأوكرانيا هذا الشهر.

وأما بالنسبة للدوري الإسباني، فمن المتوقع غيابه عن الكلاسيكو ضد برشلونة في 25 أكتوبر، بالإضافة لمواجهات ليفانتي وهويسكا وفالنسيا وفياريال.

ويغيب بذلك الظهير الأيمن لريال مدريد، عن الجولات الأولى من دوري أبطال أوروبا، ضد إنتر وشاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ.

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يذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد تعرض البلجيكي إيدين هازارد للإصابة، واحتمالية غيابه لفترة تصل إلى 4 أسابيع.