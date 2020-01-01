كروس يحدد موعد الرحيل عن ريال مدريد والاعتزال

قد يكون العقد الأخير له مع ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أن عقده الحالي مع النادي الإسباني، قد يكون الأخير له على المدى البعيد بمسيرته الكروية.

النجم الألماني مرتبط بعقد مع ريال حتى صيف 2023، ويبدو أنه سيكون له الأخير مع الميرينجي، وسيدرس بعدها فكرة الاعتزال عندما يبلغ عمره 33 سنة وقتها.

وقال كروس في تصريحات صحفية:"لست اللاعب الذي يستمر في ممارسة كرة القدم حتى 38 سنة، الآن عقدي ينتهي مع ريال في صيف 2023 ولن أوقع على اي عقد آخر طويل المدى".

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وأضاف:"عمري وقتها سيصل إلى 33 سنة، سيكون الوقت المناسب لما أريد فعله بدون الارتباط بأي عقد طويل، لأنها ستكون اللحظة التي أقترب فيها من الاعتزال".

وأما عن خروج الثنائي ماتس هوملس وتوماس مولر من قائمة ألمانيا الدولية:"المدرب لم يستبعدهما لسوء المستوى، الخطوة جاءت لرغبته في السير نحو توجه جديد".

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وتابع:"لا أتوقع عودتهما لمنتخب ألمانيا بكل أمانة، لأننا سنسير على نفس الطريق الحالي لأن الأمور جيدة في الوقت الحالي ولا توجد أي مشاكل".

يذكر أن كروس يلعب لريال مدريد منذ عام 2014 بعد انضمامه قادماً من بايرن ميونخ، وفاز معه بلقب دوري إسباني و3 بطولات دوري أبطال أوروبا.