رياض محرز يوجه نصيحة هامة ليوسف عطال

تصريح رائع من النجم الجزائري..

قدّم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، نصيحة هامة ليوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، أكد من خلالها على أن مواطنه سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في المستقبل.

ويُعد عطال البالغ من العمر 23 عامًا واحدًا من أبرز المواهب الموجودة في العالم في الوقت الراهن، وقد شارك محرز الإنجاز بتتويجه مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

محرز طالب عطال بضرورة أن يُبقي رأسه مرفوعًا وهو يقوم بمراوغاته، حيث قال "الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله له أنه عليه أن يُبقي رأسه مرفوعًا وهو يقوم بالمراوغة حتى يكشف الملعب، فهو ينخرط في المراوغة وينظر إلى الأرض فقط.".

عطال شارك هذا الموسم رفقة نيس في 10 مباريات من الدوري الفرنسي وقد سجل هدفًا وحيدًا وصنع اثنين، ويُعد من الركائز الأساسية في كتيبة المدرب باتريك فييرا.

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كما أضاف "لديه مستقبل كبير، آمل أن يذهب إلى القمة.".

يذكر أن عطال كان قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبيرة في الصيف الماضي، حيث كتبت بعض التقارير أنه محل اهتمام من ريال مدريد وكبار القوم في القارة العجوز.

كما يجدر الإشارة إلى أن رياض محرز قد أحرز هدفًا في شباك تشيلسي قاد به مانشستر سيتي للانتصار على كتيبة فرانك لامبارد، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.