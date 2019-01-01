روي كوستا: كريستيانو رونالدو سعيد في يوفنتوس

نجم ميلان وبنفيكا السابق روي كوستا يتحدث عن سعادة مواطنه كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وتأقلمه مع أجواء الكالتشيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرتغالي السابق لميلان وبنفيكا روي كوستا إن مواطنه كريستيانو رونالدو يبدو سعيدًا في يوفنتوس ومع أجواء الدوري الإيطالي.

وكان روي كوستا قد أعرب عن سعادته بقدوم كريستيانو إلى الدوري الإيطالي، مراهنًا على نجاحه قبل بداية تجربته في الكالتشيو.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها توتو سبورت إنه يشعر بسعادة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بصورة لم يتخيل أنها ستحدث بهذه السرعة.

وأضاف كوستا: "رونالدو تأقلم على أجواء الدوري الإيطالي سريعًا، ويبدو كطفل شغوف بالكالتشيو يتمنى تحقيق النجاحات فيه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وتابع: "لقد فاز رونالدو بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا، ووصل إلى إيطاليا وعمره 34 عامًا، ومع ذلك يبدو وكأنه لا زال في بداية مسيرته"

وحول مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة قال كوستا: "لقد راهنت الجميع على أن يكون رونالدو هو بطل هذه الليلة، وأن تصبح واحدة من ليالي بطولاته التي لا تنتهي وقد كان"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد قاد يوفنتوس إلى الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هاتريك في شباك أتلتيكو مدريد في مواجهة الإياب.