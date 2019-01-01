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روي فيتوريا يبحث عن أفضل المواهب في شباب النصر

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يستهدف الحصول على تقرير من أجل تصعيد البارزين منهم الموسم المقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير مقربة من نادي النصر السعودي عن طلب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تقرير خاص عن أبرز اللاعبين في مختلف الفئات السنية.

وقالت التقارير أن المدير الفني البرتغالي يستهدف الحصول على تقرير من أجل تصعيد البارزين منهم الموسم المقبل.

ويُفضل المدير الفني البرتغالي طوال تاريخه الاعتماد على اللاعبين الشباب المميزين في فريقه، من أجل ثقل خبراتهم والاستفادة منهم.

مدرب نادي بنفيكا البرتغالي السابق يستهدف الحصول على التقارير، من أجل حسم موقفه مبكراً لإخراج أفضل عناصر ممكنة للفريق الأول.

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وأنهت التقارير لتكشف عن حرص فيتوريا على التواصل مع مدربي الفئات السنية في النادي، بغية توحيد الطرق التدريبية، وتأهيل الناشئين لتمثيل الفريق الأول.

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