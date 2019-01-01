روي فيتوريا يبحث عن أفضل المواهب في شباب النصر

يستهدف الحصول على تقرير من أجل تصعيد البارزين منهم الموسم المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير مقربة من نادي النصر السعودي عن طلب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تقرير خاص عن أبرز اللاعبين في مختلف الفئات السنية.

وقالت التقارير أن المدير الفني البرتغالي يستهدف الحصول على تقرير من أجل تصعيد البارزين منهم الموسم المقبل.

ويُفضل المدير الفني البرتغالي طوال تاريخه الاعتماد على اللاعبين الشباب المميزين في فريقه، من أجل ثقل خبراتهم والاستفادة منهم.

🎙️سلاڤين بيليتش مدرب #الاتحاد السابق : "قرار الإقالة لم يصدمني، بعد مباراة الأهلي ستكون المباريات سهلة لنا، وكانت خطة إنقاذ الفريق من الهبوط تعتمد عليها، لكن خاب ظني بسبب الإقالة". pic.twitter.com/6j4Uwm7Aai — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

مدرب نادي بنفيكا البرتغالي السابق يستهدف الحصول على التقارير، من أجل حسم موقفه مبكراً لإخراج أفضل عناصر ممكنة للفريق الأول.

ضربة موجعة لدفاع النصر قبل موجهة الشباب

وأنهت التقارير لتكشف عن حرص فيتوريا على التواصل مع مدربي الفئات السنية في النادي، بغية توحيد الطرق التدريبية، وتأهيل الناشئين لتمثيل الفريق الأول.