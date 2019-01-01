ضربة موجعة لدفاع النصر قبل موجهة الشباب

اللاعب البرازيلي سيغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقى الجهاز الفني بنادي النصر السعودي أنباء سيئة قبل يوم من مواجهة الشباب الصعبة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأكد الجهاز الطبي بنادي النصر عدم إمكانية اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا اللحاق بمباراة الفريق أمام نادي الشباب.

الجهاز الطبي لنادي النصر أكد أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين.

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ومن المرجح غياب اللاعب عن 4 لقاءات، اثنين في الدوري السعودي أمام الشباب والاتفاق، ولقاءين في دوري أبطال آسيا أمام الوصل الإماراتي وذوب آهان الإيراني.

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وكشفت التقارير أن المدير الفني روي فيتوريا مدرب العالمي، فضل التمسك ببقاء اللاعب في القائمة الآسيوية ورفض استبداله على الرغم من إصابته وغيابه عن أول مباراتين بسبب قيمته الفنية المميزة.