رونالدينيو: العمل مع تشافي في برشلونة؟ لا أملك الصبر!

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو نجم برشلونة السابق عن رأيه فيما يخص النادي الكتالوني وعمل المدرب تشافي.

وكان لاعب باريس سان جيرمان السابق قد تحدث في عدة مرات حول ما يقدمه نيمار وليونيل ميسي لفريق العاصمة أيضًا.

فيما تطرق للحديث حول صفقة برشلونة المحتملة بضم مواطنه رافينيا لاعب ليدز الإنجليزي، وعما إذا كان من الممكن أن ينضم لطاقم تشافي الفني ببرشلونة.

ماذا قال رونالدينيو عن برشلونة؟

قال البرازيلي: "لقد عدت الآن لإلقاء نظرة جيدة على برشلونة مع تشافي، الذي عاد وجلب لنا الأمل، وبصفتي صديقه وشريكه السابق، فإن هذا يثيرني أنا أيضًا. الجميع يريد اليوم مشاهدة البلوجرانا مرة أخرى".

وحول التشابه الموجود بين تشافي اللاعب والمدرب أوضح: "عندما لعب، كانت لديه بالفعل رؤية للعبة كمدرب، هو يعرف كرة القدم جيدًا وأرى ذلك لأنه يجعلنا نريد مشاهدة مباريات برشلونة مرة أخرى".

وعن إمكانية تحقيق برشلونة للقب الدوري أردف: "أنا متحمس لأن برشلونة سيلعب بشكل جيد مرة أخرى وأعتقد أن كل شيء ممكن".

وحول ما إذا كان يرغب رونالدينيو العمل في طاقم تشافي الفني استدرك: "الحقيقة هي أنني لم أر نفسي بهذه الطريقة من قبل، ربما سأفعل ذلك في المستقبل، ولم أتخيل هذا أبدًا لأنني أعتقد أنه ليس لدي صبر".

وواصل: "أنا سعيد جدًا بما أفعله في مدارس الأطفال. لقد منحتني كرة القدم الكثير وأنا أحاول المساعدة حتى يتمكن الشباب والأطفال من تحقيق أحلامهم أيضًا".

ماذا قال رونالدينيو عن ميسي ونيمار؟

عما إذا كان ميسي قد ناقش معه رحيله من برشلونة لباريس قال: "لقد تحدثنا عندما كنا سويًا في باريس، لكن هذه هي الحياة، هناك مفاجآت، وكما قلت من قبل فإن الشيء الأكثر أهمية هو رؤيته سعيدًا".

وعن نيمار أضاف: "نيمار ظاهرة وهو أكبر نجم في بلدنا وليس هناك الكثير ليقال. إذا بدأت في الحديث عنه عن أشياء جيدة، فسأفعل ذلك لفترة طويلة".

ماذا عن انتقال رافينيا لبرشلونة؟

قال رونالدينيو: "بالصدفة، رافينيا أيضًا من مدينة بورتو أليجري، مدينتي، ونحن من نفس الحي، فأنا صديق مقرب جدًا لوالده وقد عرفته منذ أن كان طفلاً".

وواصل: "بالصدفة أيضًا، يعمل رافينيا مع ديكو كوكيل له والأمور تسير على ما يرام، هو شاب موهوب للغاية".

وحول ما إذا سيصبح رافينيا في مستوى نيمار أو رونالدينيو أوضح: "لا، لا توجد مقارنات. لكل شخص أسلوبه وطريقته في اللعب، لدى رافينيا كل شيء لتحقيق النجاح في أي مكان".

جدير بالذكر أن جناح ليدز قد ارتبط اسمه بنادي برشلونة في الآونة الأخيرة، كمعوض لرحيل عثمان ديمبيلي المحتمل.

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