ساري يثير الشكوك حول مشاركة رونالدو أمام ميلان

تحدث أيضاً عن إضافة آرون رامسي وجونزالو هيجواين للفريق الإيطالي

أثار ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام ميلان.

يوفنتوس يستعد لاستضافة الروسونيري غداً الأحد، في إطار الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإيطالي.

ساري قال قبل هذه المباراة:"ميلان بدأوا الموسم بشكل سيئ، لكن هذا لا ينفي قوة المجموعة التي يمتلكونها، ستكون مباراة صعبة".

وأضاف:"سيكون علينا اللعب بطريقة مختلفة عن الشكل الذي ظهرنا به الأربعاء الماضي ضد لوكوموتيف موسكو، يجب أن نكون أكثر حدة وشراسة".

وأما عن رونالدو:"يشعر بآلام بسيطة في الركبة، ليست إصابة خطيرة ولكن سنرى ما سيحدث".

دي ليخت:"سيحاول التدرب بشكل طبيعي اليوم وبعدها سنتخذ القرار النهائي بشأن ظهوره".

وعن إمكانية الاعتماد على آرون رامسي:"يمكنه مساعدتنا عن طريق صناعة العديد من الأهداف، ويجيد أيضاً الأدوار الدفاعية في خط الوسط مما يمنحنا المزيد من الصلابة".

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إرهاق بونوتشي:"يعتبر من أهم العناصر في الفريق نظراً للخبرة التي يتمتع بها، يلعب عدد كبير جداً من المباريات وأتمنى الحصول على فرصة لإراحته قريباً".

مستوى هيجواين:"يمتلك دوافع قوية لإظهار أفضل ما لديه الآن، ويتمتع بجاهزية فنية وبدنية تعطيه القدرة على مساعدة الفريق".

يذكر أن يوفنتوس يلعب ضد ميلان وهو على قمة الدوري بـ29 نقطة، مقابل 13 فقط للروسونيري في المركز الثاني عشر.