رونالدو يغيب عن مواجهة سويسرا وسانتوش يثير الجدل بمبرر عجيب!

مبرر غريب من المدرب لغياب رونالدو عن مواجهة سويسرا

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوش، غياب النجم كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه أمام منتخب سويسرا.

ويتطلع المنتخب البرتغالي للفوز اليوم على نظيره السويسري في اللقاء الذي يقام ضمن دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول ترتيب المجموعة، فيما يحاول تأكيد هذا التفوق لأجل التأهل إلى الدور القادم والاستمرار في المنافسة.

لماذا يغيب رونالدو؟

لم يعط سانتوش إجابة صريحة حول غياب مهاجمه كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه أمام منتخب سويسرا.

لكنه أوضح أن المشكلة ليست في إصابة الدولي البرتغالي، حيث كان الدون يشارك بصفة طبيعية في المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده.

وعن غياب رونالدو، قال المدرب: "لن يكون من المنطقي أن يسافر 26 شخصًا إلى سويسرا عندما نتمكن من استدعاء 23 فقط".

في إشارة منه لرغبته في استخدام عناصر جديدة في لقاء فريقه القادم، لضمان جاهزية كل العناصر قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.

ماذا عن مشوار البرتغال في البطولة حتى الآن؟

يشارك المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية من مجموعات التصنيف الأول، بجانب فرق إسبانيا، وسويسرا، وجمهورية التشيك.

ويتصدر فريق رونالدو المجموعة بـ 7 نقاط، من خلال لعب 3 مواجهات، انتصر فيها المنتخب البرتغالي مرتين، فيما تعادل مرة وحيدة ضد إسبانيا.

جدير بالذكر أن لقاء البرتغال ضد المنتخب السويسري يقام اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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