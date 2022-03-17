رونالدو يربح المعركة ويحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

ربح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معركته الأهم في مانشستر يونايتد، بعد الفترات العاصفة التي مر بها مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

رونالدو رفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، ليقرر العودة إلى بيته القديم، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام للاعب المخضرم.

ويأتي ذلك بسبب الإخفاقات المستمرة للشياطين الحمر على المستوى الجماعي، والأنباء حول خلافه مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك.

علاقة سيئة بين البرتغالي ومدربه

ذكرت صحيفة "as" الإسبانية أنه في 14 فبراير الماضي ظهرت بعض المعلومات حول توتر العلاقة بين رانجنيك ورونالدو.

وأوضحت أن العديد من النجوم الكبار داخل النادي وعلى رأسهم رونالدو، يعتبرون الألماني ليس لديه المستوى الكافي لقيادة الفريق.

ويعتقد القادة داخل إدارة النادي أنهم لم يتخذوا القرار الصحيح بوضع الفريق في أيدي رانجنيك، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد وانتهاء الآمال في الحصول على أي بطولة هذا الموسم.

رونالدو يربح المعركة

قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إنه على الرغم من التكهنات حول رحيل رونالدو هذا الموسم، إلا أن البرتغالي قرر البقاء وإتمام السنة المتبقية من عقده مع مانشستر يونايتد.

وأكدت أن اللاعب يثق في قدرة النادي الإنجليزي على اختيار المدرب الأنسب، مع إضافة المزيد من التدعيمات للفريق للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعتبر المرشح الأقرب في الوقت الحالي هو إريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام، ولكن تظل المحادثات مستمرة للاستقرار بشكل نهائي على المدرب القادم.

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