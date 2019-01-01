رونالدو نحو رقم جديد في حال تسجيله أمام لوكسمبورج

كرستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي الليلة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ينتظر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو الوصول إلى رقم قياسي جديد الليلة في حال سجل هدفًا في مواجهة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج.

ويحل منتخب لوكسمبورج ضيفًا على بطل أوروبا المنتخب البرتغالي مساء الليلة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي حال سجل صاروخ ماديرا هدفًا اليوم فإنه سيصل إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية سواء مع منتخب البرتغال أو مع الأندية التي لعب لها.

وسجل رونالدو 5 أهداف بقميص سبورتينج لشبونة، و84 هدفًا مع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، و311 هدفًا مع الفريق الملكي ريال مدريد.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس سجل رونالدو 33 هدفًا، وتجاوز حاجز الـ 90 هدفًا مع المنتخب البرتغالي الذي يعد الهداف التاريخي له متفوقًا على الجميع.

ويعد الرقم الأبرز الذي يسعى رونالدو لتحقيقه هو الوصول إلى 109 هدفًا بمقيص المنتخب، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات على الإطلاق.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد حقق رفقة منتخب البرتغال لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 في نسختها الأولى.