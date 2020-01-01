رونالدو: مسيرتي تتحدث عن نفسها ولا أحتاج لإقناع أي شخص

حالة من التحدي للنجم البرتغالي بعد إنجازه مع منتخب بلاده

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لا يحتاج إثبات أي شيء لأحد، بعد المسيرة الطويلة التي قضاها في الملاعب على المستوى الدولي وكذلك الأندية.

رونالدو وصل للهدف رقم 101 مع البرتغال، أمس الثلاثاء، بعد التسجيل مرتين في شباك السويد، بالمواجهة التي انتهت لصالح بلاده 2/0 في دوري الأمم الأوروبية.

وقال اللاعب بعد المباراة:"كنت أعلم بتركي بصمة كبيرة في هذا الملعب، وأعرف جيداً، أنه إذا لعبت مرة أخرى سأفعل ذلك مجدداً ولا يهمني الاستفزازات".

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وأضاف نجم يوفتنوس:"أشعر بسعادة كبيرة جداً بسبب المستوى الذي ظهر عليه فريقي، وكذلك الوصول لهذا الرقم يجعلني سعيداً، الآن المستقبل في يد الله فقط، هناك حالة جيدة باللعب مع هؤلاء الشباب".

واستكمل:"مسيرتي ستتحدث عن نفسها بعد اعتزالي، لست بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص، دائماً الرد يكون في الملعب".

وأما عن غياب الجماهير:"الأمر يشبه الذهاب للسيرك دون رؤية المهرج، ومثل الذهاب للحديقة مع عدم رؤية الزهور، لكن يجب اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بخصوص إجراءات كورونا".

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يذكر أن ملعب "Friends Arena" الذي أقيمت عليه مباراة البرتغال والسويد، شهد فوز رونالدو ورفاقه في تصفيات كأس العالم 2014، حيث نجح وقتها المهاجم المخضرم في تسجيل هاتريك.