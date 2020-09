هل تفوق فاتي على ميسي؟ .. الشاب يتجاوز كل أرقام القائد!

أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإسباني بقميص برشلونة، وأصغر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، وأصغر من سجل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني.

لا، الحديث هنا ليس عن ليونيل ميسي قائد برشلونة، لكن عن اللاعب صاحب الـ 17 عامًا الذي يقدم أفضل المستويات مؤخرًا، أنسو فاتي.

وكأن القدر يبعث برسالة طمأنينة لجماهير برشلونة عقب أزمة ليونيل ميسي الأخيرة، أن مستقبل الفريق لا يزال بخير وأن مدرسة لاماسيا لا تزال تقدم المواهب التي تستطيع قيادة النادي لمستقبل لامع، بعدما رأينا تألق أنسو فاتي مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد أزمة قائد الفريق بأيام.

في مباراته الأولى الدولية أمام ألمانيا قدم مستويات طيبة وهدد مرمى البطل السابق لكأس العالم وأصبح أصغر من يمثل إسبانيا منذ 84 عامًا، وفي اللقاء الثاني ضد أوكرانيا تسبب في ركلة جزاء وأصبح أصغر من يسجل لصالح منتخب إسبانيا في التاريخ.

ظهر أنسو كشعاع ضوء في نهاية نفق مظلم لبرشلونة مليء بالمشاكل وبالهزائم التاريخية في دوري أبطال أوروبا كان آخرها لقاء بايرن ميونخ، وبخسارة لقب الدوري لريال مدريد، وبأزمة ميسي الأخيرة.

ربما ترى جماهير النادي الكتالوني الأمل في مستقبل اللاعب الشاب، لكن كيف هو الحال لو عقدنا مقارنة بينه وبين القائد الحالي ليونيل ميسي في نفس العمر؟

كان ليونيل ميسي هو ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة على الإطلاق، عندما حل بديلًا لمدة ثماني دقائق أمام إسبانيول في الـ 16 من أكتوبر 2004.

في المقابل تفوق فاتي على ميسي في عمره عندما خاض اللقاء الأول الرسمي مع برشلونة، حيث كان عمر الإسباني الشاب 16 عامًا و298 يومًا عندما لعب أول مباراة له، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي بعد مشاركته ضد ريال بيتيس في أغسطس من العام الماضي.

بعد ستة أيام فقط من أول مباراة له نجح فاتي في تسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة ليكون أصغر من سجل في تاريخ برشلونة على الإطلاق.

بالرغم من بنيته الجسدية الهزيلة ارتقى اللاعب الشاب عاليًا وسدد رأسية دقيقة في الزاوية البعيدة لمرمى أصحاب الأرض ليعلن عن هدفه الأول بقميص فريق برشلونة في عمر الـ 16 عامًا 304 يومًا، ويصبح أيضًا ثالث أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإسباني.

أما ليونيل ميسي فكان هدفه الأول مع برشلونة في عمر الـ 17 عامًا و331 يومًا في مواجهة ألباسيتي بصناعة رونالدينيو الشهيرة في الأول من مايو عام 2005.

¿Marcará hoy Messi su gol 4⃣0⃣0⃣ en #LaLigaSantander ? 👽 1º - 2005 vs Albacete 100º - 2010 vs Almería 200º - 2013 vs Osasuna 300º - 2016 vs pic.twitter.com/QE8xMyE2Rw

لم يصبح فاتي أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في دوري الأبطال فقط عندما أحرز هدف الفوز على إنتر في ميلانو بعمر الـ 17 عامًا و40 يومًا، بل أصبح أصغر من يسجل في تاريخ البطولة على الإطلاق.

أما عن ميسي فكان هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا خلال مباراته الخامسة مع الفريق في البطولة بالثاني من نوفمبر 2005 في شباك باناثينايكوس اليوناني، وكان واحدًا من الأهداف التي دلل فيها على مهاراته الخارقة مبكرًا.

The start of something special 🙌



Messi scored his first #UCL goal 14 years ago today!



He's now on 1⃣1⃣3⃣ 🤯 pic.twitter.com/ByqAEqmmBh