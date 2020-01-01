رونالدو: 100 هدف مع البرتغال؟ هذا الرقم لا يكفيني

إصرار من النجم البرتغالي على تحقيق المزيد

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، أنه لا يكفيه تخطي حاجز المائة هدف مع بلاده، بعد وصوله إلى الرقم 101.

رونالدو واصل تحقيق الأرقام القياسية مع البرتغال أمس، الثلاثاء، بعد تسجيل ثنائية في الفوز على السويد 2/0 في دوري الأمم الأوروبية.

وقال نجم يوفنتوس في تدوينة على موقع "إنستجرام":"عندما يقولون لي أنك وصلت لمائة هدف مع البرتغال، أقول لهم هذا لا يكفيني أبداً".

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وأضاف:"أشعر بالفخر الشديد على الهدف التاريخي الذي سجلته مع المنتخب الوطني".

ومن جانبه أشاد برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد بالنجم البرتغالي قائلاً:"نحن نعرفه، من السهل جداً له الوصول إلى المرمى، ويمكنه حل كل المشاكل في أي وقت، وجوده معنا يجعلنا أقوى".

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جدير بالذكر أن رقم رونالدو يضعه في المركز الثاني، ضمن أكثر اللاعبين الدوليين تسجيلاً للأهداف خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 109 مرة مع بلاده.