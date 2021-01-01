"رونالدو ليس المشكلة في يوفنتوس، وعليهم البناء حوله"

أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس التاريخي يتحدث عن كريستيانو رونالدو ويرفض تحميله فشل الفريق.

أكد أليساندرو ديل بييرو أسطورة فريق يوفنتوس على صعوبة تحميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية الخروج الأوروبي الأخير ضد بورتو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "ESPN"، وأكد خلالها أن رونالدو يقوم بكل ما في وسعه في كل مناسبة ممكنة.

وقال ديل بييرو: "لا يمكننا أن نرى أن كريستيانو رونالدو هو المشكلة في يوفنتوس، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم مع ميسي".

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وأضاف: "في الوقت الحالي هناك بعض اللاعبين الذين يقدمون مستويات مذهلة، مثل مبابي وهالاند ونيمار، لكن رونالدو لاعب مثالي ويسجل في كل مباراة".

وأكمل: "لقد وقعوا معه من أجل التسجيل ومساعدتهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن لسوء الحظ هي بطولة صعبة للغاية، وهم في أسوأ أحوالهم فيها، وخرجوا من ثمن النهائي".

وأردف: "عليهم أن يبدأوا البناء حول رونالدو، وعليهم الحفاظ على فوزهم المتتالي بالدوري الإيطالي، لكن تحقيق ذلك أمر في غاية التعقيد.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أرجعت أسباب تراجع يوفنتوس في وجود رونالدو للتغييرات الكبيرة في الإدارة الرياضية خلال السنوات الماضية وعلى رأسها رحيل بيبي ماروتا.