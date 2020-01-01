"رونالدو كاد يدمرني ولكنه أفضل موهبة دربتها"

يأتي التدريب مخمورًا..

اعترف فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن رونالدو نازاريو كان أفضل لاعب دربه في مسيرته التدريبية، لكنه في الوقت نفسه، كان سببًا للعديد من الأزمات في غرف خلع الملابس بالنادي الملكي.

وانضم رونالدو الظاهرة إلى الميرينجي في صيف 2003 قادمًا من إنتر في صفقة كبيرة كلفت خزائن النادي المدريدي 45 مليون يورو، فيما وصل كابيلو لقيادة الريال في 2006.

لم تكن بداية الإيطالي المخضرم جيدة مع الريال، حيث كثرت الأزمات بينه وبين الظاهرة حتى رحل في يناير 2007 وتمكن كابيلو من جلب درع الدوري الإسباني في النهاية إلى سانتياجو برنابيو.

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كابيلو استرجع ذكرياته وقال "أعظم موهبة دربتها كان رونالدو، ولكنه في نفس الوقت كان هو الشخص الذي تسبب في أغلب المشاكل بالنسبة لي في غرف خلع الملابس".

وأضاف "كان لديه دومًا حفلات أو أي شيء، ذات مرة أتى لي فان نيستلروي وأخبرنني أن رائحة الكحول تنبعث من رونالدو في الغرفة".

وأتم "عندما غادر رونالدو إلى ميلانو في 2007، بدأنا في الفوز، ولكن إذا تحدثنا عن المواهب، فقد كان بلا شك أعظم اللاعبين".

يذكر أن مسيرة رونالدو بعد الريال لم تدم طويلًا، حيث تعرض إلى إصابة قوية في 2008 أنهت على رحلته في الملاعب الأوروبية ليعود إلى البرازيل ويعتزل عام 2011.