رونالدو عن غياب الجمهور: أستمتع بصافرات الاستهجان

النجم البرتغالي الأفضل في هذا القرن بحسب "جلوب سوكر"

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غياب الجماهير عن ملاعب كرة القدم مؤخراً بسبب فيروس كورونا ومدى تأثير الأمر عليه شخصياً.

رونالدو تُوج مساء الأحد في دبي بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين في حفل "جلوب سوكر" السنوي,

وقال رونالدو على هامش الحفل: "اللعب بدون جمهور ممل، نعم علينا أن نحترم القانون كلاعبين ونطبق البروتوكول الصحي ولكن صراحة لا يعجبني الأمر".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الأمر غريب، كرة القدم هي حبي وعشقي، ألعب من أجل عائلتي وأطفالي وأصدقائي والجمهور".

وأضاف البرتغالي: "أحب صافرات الجمهور وعندما يطلقون "بوو" ضدي أستمتع، لنأمل أن يعود الجمهور في 2021".

كما أشاد رونالدو بنجله صاحب العشرة أعوام ولكن انتقد عاداته الغذائية التي قد تعطل مسيرته كلاعب كرة مستقبلاً، المزيد من هنا.

سفر لاعب يوفنتوس إلى دبي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الإيطالية بسبب عدم خضوعه للحجر الصحي عكس القواعد المتبعة بسبب تفشي فيروس كورونا.