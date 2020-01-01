جلوب سوكر | كريستيانو رونالدو لاعب القرن 21

كريستيانو رونالدو لاعب القرن متفوقًا على ميسي وصلاح

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم نادي يوفنتوس بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين وفقًا لجلوب سوكر.

وتحدث كريستيانو رونالدو في تصريحات خلال حفل "جلوب سوكر" لتوزيع الجوائز السنوية الخاصة بكرة القدم والذي يقام بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم كريستيانو رونالدو مسيرة مميزة على مدار الـ 20 عامًا التي مرت من القرن الحادي والعشرين حتى الآن، حيث بدأت مسيرته الاحترافية في 2003.

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رونالدو لعب بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وفاز بـ 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا وكذلك 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وعقب تسلمه للجائزة قدم رونالدو الشكر للجميع وكل من دعموه وزملاءه والعائلة والأصدقاء وجميع الحضور وكل من ساعده خلال سنوات تألقه ومنحه الثقة والدعم.

وأضاف رونالدو: "إنه شيء عظيم أن أكون جزءًا من ذلك الحدث مع هؤلاء اللاعبين وآمل أن أكون هنا العام المقبل وأكون قادرًا على الاستمتاع أكثر بكرة القدم مع هؤلاء الحضور وهذه الأسماء"

وتابع: "أنا فخور جدًا وسعيد وهذا يعطيني الحماس لكي أكمل رحلتي مع كرة القدم وأود اللعب لسنوات قادمة لأمنح المتعة للناس وخصوصًا أبنائي وعائلتي والأصدقاء"

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن كريستيانو رونالدو يعد الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد وبات قريبًا من أن يصبح أكثر من سجل أهدافًا مع الأندية في تاريخ اللعبة ومع منتخب بلاده كذلك.