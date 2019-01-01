رونالدو يتسبب في خسائر كبيرة ليوفنتوس

النجم البرتغالي لم يحقق المنتظر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس أغلق ميزانيته عن الموسم الماضي بخسائر كبيرة، والسبب هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعاقد الصيف الماضي مع رونالدو من صفوف ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو، ويتقاضى راتباً في حدود 31 مليوناً موسمياً.

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وقالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس أغلق ميزانيته عن موسم 2018-2019 بخسائر بلغت قرابة 40 مليون يورو، والسبب الرئيسي هو تكلفة صفقة رونالدو.

وأضاف التقرير أن النادي حاول تغطية قيمة الصفقة عبر عمليات البيع والأرباح من وراء صورة النجم البرتغالي، ولكن كل ذلك لم يكن كافياً لتحقيق أرباح.

الصحيفة تحدثت أن الأمر تم مناقشته في اجتماع عائلة أنييلي المالكة لأكثر من 60 بالمائة من أسهم النادي، وسيتم إعلانه رسمياً في 19 سبتمبر المقبل.

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يذكر أن يوفنتوس عانى هذا الصيف في التخلص من عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات الفريق للموسم الجديد مثل إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش.