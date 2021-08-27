رونالدو إلى سيتي .. مضطر أم خائن لعهوده الثلاثة مع يونايتد؟

رونالدو قد يكون جماهير مانشستر يونايتد فهل اضطر لذلك؟

لا تثق في كل ما يقوله نجم فريقك عن ولائه لناديك وعدم تفكيره في اللعب لخصمك يومًا؛ لا تأمن أبدًا.

تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل سنوات كانت تؤكد أنه لن يلعب يومًا لمانشستر سيتي غريم ناديه السابق مانشستر يونايتد لكن يبدو أن كلامه قد يكون كذبًا وإن اضطر للعب إلى مانشستر لسيتي.

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

تقرب التقارير الصحافية البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب التقارير وما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية فإن كريستيانو سيتقاضى 510 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر سيتي الذي سينتقل إليه لرغبته في الرحيل عن يوفنتوس والدوري الإيطالي.

ولم يتدرب كريستيانو اليوم الجمعة مع فريقه يوفنتوس وبحسب مراسل جول فإن اللاعب البرتغالي حضر إلى مقر تدريب يوفنتوس لكنه رحل سريعًا.

كريستيانو رونالدو غادر مجمع تدريب يوفنتوس 👋



رونالدو لن يتدرب مع الفريق اليوم! ⚫️⚪️pic.twitter.com/Q6RfqqjUuz — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2021

هل كذب رونالدو قبل سنوات؟

لعب رونالدو ما يقرب من ست سنوات في صفوف مانشستر يونايتد حتى رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

قائد البرتغال قال وقت كان لاعبًا في مانشستر يونايتد إنه لن يلعب إطلاقًا لقطب مدينة مانشستر الثاني مانشستر سيتي: "أبدًا، السيتي لديه لاعبين جيدين جدًا. أنا مهتم فقط باللعب لريال مدريد وفرق مثل برشلونة وفالنسيا".

ورحل كريستيانو رونالدو بعد تسع سنوات وهو هداف ريال مدريد التاريخي إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وواصل رونالدو في تصريحاته السابقة عن اللعب لمانشستر سيتي: "اللعب للسيتي وليس مانشستر يونايتد؟ لن أفعل ذلك. لماذا؟ لأن قلبي في مانشستر يونايتد".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق "سأقول ذلك سيكون صعبًا جدًا "وكرر كلمة جدًا 12 مرة" اللعب لمانشستر سيتي صعبًا جدًا بسبب مانشستر يونايتد".

كريستيانو استمر في تصريحاته بنفي إمكانية لعبه لمانشستر سيتي وقال في حوار سابق مع هيئة الإذاعة البريطانية: "تعتقدون أن الأمور ستغير رأيي في عمر الثلاثين؟ لا أعتقد ذلك. لن تكون المشكلة في الأموال لو كنا نتحدث عن الأموال سأذهب للعب في قطر أو الصين". مُضيفًا "ربما هناك سأحصل على أموال أكثر من مانشستر سيتي. الأمر ليس بسبب المال بل الشغف".

هل سيضطر رونالدو للعب للسيتي؟

ربما سيكون لعب رونالدو، 36 سنة، للسيتي اضطرارًا وليس كذبًا منه؛ استمرار رونالدو مع يوفنتوس يبدو لن يكون سهلًا خاصة مع عودة المدرب ماسيمليانو أليجري لتدريب يوفنتوس.

العلاقة بين الثنائي لم تكن على ما يرام في السنة الأولى لكريستيانو مع يوفنتوس وبعدها رحل أليجري قبل عودته هذا الصيف لتدريب يوفنتوس.

تقارير قبل عودة أليجري ليوفنتوس قالت إن أليجري طلب رحيل كريستيانو لأنه يعيق تطور الفريق. اعرف التفاصيل أكثر من هنا.

ونفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رغبة ناديه في إعادة هدافه التاريخي إلى الفريق ليغلق باب جديد في وجه رونالدو. كما لم يفتح مانشستر يونايتد باب المفاوضات لعودة لاعبه السابق.

الكلام عن قدوم رونالدو للعب بجوار ميسي في باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو غير منطقي فالفريق مدجج بالنجوم وسيكون التعامل معهم صعبًا خاصة رواتبهم.

ربما سيضطر رونالدو للعب في السيتي لكنه اضطرار لا ينفي كذبه وتراجعه عن تصريحاته السابقة بأن مانشستر يونايتد في قلبه.

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