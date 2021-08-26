روني يرفض الاعتراف بالواقع: رونالدو لن ينتقل إلى مانشستر سيتي!

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استبعد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني أن ينتقل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي بسبب الإرث الكبير الذي له مع الشياطين الحمر.

وخاض روني رفقة رونالدو بين 2004 إلى 2009 209 مباراة نجحا خلالهم بتحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا و3 دروع للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن رونالدو في توقيت سابق أكد أنه لن يلعب في سيتي أبدًا احترامًا لليونايتد، ولكن الآن تؤكد الشائعات أنه سيترك يوفنتوس ويصل إلى ملعب الاتحاد.

روني، الذي يعمل حاليًا في منصب المدير الفني لديربي كاونتي، عقّب على ذلك وقال "لديّ شكوك حول ذلك، كريستيانو يمتلك إرثًا كبيرًا في مانشستر يونايتد".

كما أضاف "لا أتوقع أنه سوف ينتقل إلى مانشستر سيتي، ولكن بالطبع في عالم كرة القدم أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

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وواصل "في السابق انتقل بيتر شمايكل إلى السيتي وكذلك عمل أندرو كارول ومارك هيوج في منصب المدير الفني هناك".

وأتم أسطورة الكرة الإنجليزية حديثه قائلًا "لكنني لا أظن أن أحدًا بإرث رونالدو الضخم في مانشستر يونايتد قد يفعلها".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حاول ضم روني في عام 2010، لكن رد الفتى الذهبي حينها كان واضحًا بأنه لن يلعب لهم أو ليفربول أبدًا.