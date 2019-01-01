كأس أمم أفريقيا
الانتقالات

روما يواصل مزاحمة إنتر على باريلا

التعليقات()
Getty Images
روما يعرض 35 مليون يورو وديفريل على كالياري من أجل باريلا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل روما سعيه نحو التعاقد مع جوهرة وسط ميدان نادي كالياري ومنتخب إيطاليا نيكولو باريلا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

اختيارات المحررين

وكان باريلا قد أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف إنتر، كما أبدى النيراتزوري اهتمامًا كبيرًا بخدماته خاصة في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن روما لم ييأس من المحاولة لإقناع اللاعب وإدارة كالياري بإتمام الصفقة قبل حسم إنتر.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن روما مستعد لتقديم عرض رسمي جديد لإدارة كالياري من أجل ضم باريلا في الأيام المقبلة.

وسيكون العرض عبارة عن 35 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب ديفريل، في الوقت الذي يطالب فيه كالياري بـ 50 مليون يورو.

صلاح يدافع عن التحرش.. الطبع يغلب التطبع

يذكر أن باريلا كان قد تألق مع كالياري في الموسم الماضي بشكل كبير مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية.

إغلاق