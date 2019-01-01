بورتو يخطف بطاقة التأهل من روما في ريمونتادا الـ 120 دقيقة

بورتو يقصي روما ويصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح بورتو في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعدما فاز على ضيفه روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر.

وحقق روما الإيطالي رقمًا قياسيًا سلبيًا من حيث استقبال الأهداف خارج أرضه في مباريات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأنهى روما شوط المباراة الأول له أمام بورتو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فرانشيسكو سواريس هدف بورتو الأول في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يعدل دانييلي دي روسي النتيجة لروما من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول.

31 - AS Roma are the first team in #UCL history to have conceded at least one goal in 31 consecutive away games. Snag.#PortoRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) ٦ مارس ٢٠١٩

وفي الدقيقة الثانية والخمسين سجل موسى ماريجا هدف بورتو الثاني، ليعدل النتيجة بالنسبة لمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وحاول روما خطف هدف الفوز أمام محاولات أخرى من بورتو، قبل أن ينتهي الشوط الثاني ويعلن معه الاحتكام إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 117 سجل أليكس تيليكس الهدف الثالث والحاسم لبورتو من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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وبهذا، توقفت رحلة روما عند دور الستة عشر، وتواصلت مغامرة بورتو أمام سعيه لتكرار معجزة 2004.