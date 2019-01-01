روما يخطب ود بيلوتي من جديد

روما يجهز لمرحلة ما بعد دجيكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية أن روما عاد من جديد للتحرك لضم أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، من أجل خلافة إيدن دجيكو في هجوم الفريق الصيف المقبل.

وحاول روما في الموسمين الماضيين ضم بيلوتي، وعدة أندية أخرى، ولكن تراجع بسبب مطالب أوربانو كايرو، رئيس تورينو، المالية.

وقالت "كوريري" إن كايرو يطالب الآن بخميس مليون يورو للتخلي عن هدافه وقائد فريقه بالصيف المقبل بعدما كان يريد 100 مليون قبل عامين. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأشار التقرير أن روما يعمل على جعل تشكيلة الفريق مطعمة أكثر بالعناصر الإيطالية، ويرى أن بيلوتي سيكون خير معوض لدجيكو حال رحيله.

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من تفضل برأيك 🤔 pic.twitter.com/5WCI8XRMW8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

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ولم يقنع باتريك شيك حتى الآن مع الذئاب العاصمية رغم دفع الفريق قرابة 35 مليون يورو للحصول على خدماته من سامبدوريا قبل عامين.

وذكر التقرير أن روما سيعرض على سامبدوريا الحصول على لاعبه المعار إلى سامبدوريا جريجوري ديفريل كجزء من الصفقة لتخفيض المبلغ.

ويلعب روما مساء الإثنين مع فيرتوس إنتيلا ضمن دور الستة عشر من كأس إيطاليا.