روما يتوصل لاتفاق مع برشلونة حول بيريز

الصفقة انتهت..

أكدت تقارير من الصحافة الإسبانية على أن كارليس بيريز، لاعب برشلونة، أصبح على بعد ساعات قليلة من الانضمام رسميًا إلى روما.

وكانت إدارة برشلونة قد أبلغت بيريز أنه خارج حسابات المدرب كيكي سيتين في المرحلة المقبلة، وأن عليه أن يجد فريقًا ويرحل قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

بيريز أحد أبناء اللامسيا كان على استعداد لأن يبقى حتى ولو عاد إلى فريق رديف برشلونة، إلا أن إدارة البرسا كان قرارها قاطعًا برحيله نهائيًا عن الكامب نو.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق قد تم بين إداراتي روما وبرشلونة قد تم وأن اللاعب سيغادر إلى الأراضي الإيطالية مساء الثلاثاء لإعلان الصفقة بصورة رسمية.

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روما سيتحصل على خدمات صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند إلزامي للشراء نظير 13 مليون يورو في الصيف المقبل.

في الوقت نفسه فإن برشلونة سيحتفظ لنفسه بحق إعادة شراء اللاعب حال أراد، على أن يدفع 25 مليون يورو فقط، وهو البند الذي وافقت عليه الإدارة الإيطالية بالفعل.

يذكر أن بيريز شارك مع برشلونة هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف البطولات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.