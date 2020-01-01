يوم حاسم في برشلونة للتعاقد مع بديل سواريز

الحسم اقترب!

يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تعاقد برشلونة الإسباني مع مهاجم قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

برشلونة يسابق الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم ليكون بديلاً للاعب لويس سواريز الذي سيغيب عن المباريات لمدة 4 أشهر.

ويعتبر اللاعب رودريجو مورينو هو الخيار الأول لبرشلونة ، في الساعات المقبلة من أجل التعاقد معه ولكن يتبقى الصيغة النهائية للاتفاق بين إدارة الناديين، حسب ما نشرته صحيفة "سبورت الإسبانية".

ومن الممكن أن يتم إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود بند للشراء في نهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة: "برشلونة اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل اللاعب خورخي مينديز الذي أصبح وسيطاً بين برشلونة وإدارة فالنسيا لإتمام الصفقة".

وسيكون اللاعب معاراً لمدة 6 أشهر مع وجود مبلغ تعويضي لفالنسيا في حالة عدم إتمام الصفقة بشكل نهائي، وينبغي على برشلونة التعاقد مع اللاعب قبل يوليو المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن فالنسيا لن يفرط في اللاعب قبل أن يوقع مع لاعب أخر قبل إغلاق سوق الانتقالات، ويعتبر باكو ألكاسير هو الأقرب لتعويض رودريجو.

وأعطى اللاعب موافقة مبدئية على التوقيع لبرشلونة، ولكنه لن يضغط على فالنسيا من أجل تركه يرحل عن الفريق.

واختتمت الصحيفة أن برشلونة يريد إنهاء الصفقة اليوم لأن الوقت ليس في صالحه في الأيام المتبقية في سوق الانتقالات.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.