روما وميلان يقاطعان صحيفة كوريري بسبب العنصرية

الهجوم على الصحيفة الإيطالية يتواصل

أعلن ناديي ميلان وروما، مقاطعة صحيفة كوريري ديلو سبورت، حتى بداية العام الجديد، بسبب الغلاف الذي صدر صباح اليوم.

ونشرت الصحيفة اليوم غلافاً بعنوان الجمعة السوداء، مع وضع صورة لسمويلنج مدافع روما، ولوكاكو مهاجم إنتر قبل مباراة الفريقين غداً.

أول تعليق من سمولينج على العنوان العنصري لصحيفة كوريري

وسيلعب روما مع إنتر مساء غد الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأصدر الناديان بياناً مشترك، أعلنا فيه مقاطعة الجريدة وحتى يناير القادم، بسبب العنصرية.

ومنع الناديان الصحيفة من التواجد في المران ومراكز التدريبات، ومنع أي لاعب من إجراء مقابلات صحفية معها.

الصحيفة، تعرضت إلى حملة هجوم قوية منذ الصباح بسبب العنوان المثير للجدل اليوم، خاصة بعدما رفضت الاعتذار عن العنوان.

كوريري ترفض الاعتذار عن عنوان الجمعة السوداء

ويتصدر إنتر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.