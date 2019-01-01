أول تعليق من سمولينج على العنوان العنصري لصحيفة كوريري

مدافع روما يرد على عنوان صحيفة كوريري المثير للجدل

انتقد كريس سمولينج، مدافع روما صحيفة كوريري ديلو سبورت، بعد العنوان المثير الجدل التي نشرته في عدد اليوم قبل مباراة روما وإنتر.

ونشرت الصحيفة اليوم، عنواناً عنصرياً قبل مباراة الفريقين، مع وضع صورة لوكاكو من إنتر وسمولينج من روما وعبارة الجمعة السوداء.

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المدافع الإنجليزي، نشر رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيها: "كنت أنوي قضاء اليوم في التركيز على المباراة الكبيرة غداً".

وواصل: "ولكن ما حدث كان خاطئاً وغير حساس، أتمنى أن يدرك المحررون القوة التي يمتلكونها والتأثير الذي يمكن أن يحدث بكلماتهم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "صيحة كبيرة لدعم روما في المباراة، والآن لندع المباراة تبدأ".

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ويحل روما ضيفاً على إنتر، مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي، على ملعب جوزيبي مياتسا.

ويتصدر إنتر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.