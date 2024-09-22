أحداث على صفيح ساخن .. تحرك عاجل من المديرة التنفيذية لروما بعد تهديد الجمهور لها بالقتل

جمهور روما خارج السيطرة بعد رحيل دي روسي..

تدور الأحداث في نادي روما الإيطالي على صفيح ساخن منذ إقالة المدرب الوطني دانييلي دي روسي من منصبه، على خلفية تراجع النتائج في بداية الموسم الجاري 2024-2025.

مسؤولو الذئاب كانوا قد أقالوا المدرب الإيطالي قبل أيام، وتعاقدوا بعدها مع الكرواتي إيفان يوريتش بدلًا منه، لكن تلك الخطوة لم تلق استحسان الجماهير.

رابطة مشجعي روما أصدرت عقب تلك الخطوة بيانًا رسمية، معلنة خلاله بدء احتجاجات واسعة في روما، حتى عودة دي روسي لمنصبه.

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لكن لم يتوقف الأمر عند حد الاحتجاجات، بل بحسب التقارير، أرسلوا رسائل تهديدية للينا سولوكو؛ المديرة التنفيذية للنادي، بعدما انتشرت أنباء عن أنها المسؤول الأول عن إقالة دي روسي، على خلفية الخلافات التي نشبت بينهما في الفترة الأخيرة جراء تدخلها في عمله الفني.

ورغم أنه تم تكليف قوة خاصة من الشرطة الإيطالية بحماية سولوكو إلا الأخيرة، أعلنت اليوم الأحد، رسميًا استقالتها من منصبها..

وجاء نص بيان روما: "لينا سولوكو استقالت .. نشكرها على تفانيها في مرحلة حرجة للنادي، ونتمنى لها كل التوفيق في تحدياتها المهنية المستقبلية. يظل الملاك يركزون بشكل كامل على نمو ونجاح روما، مع الاهتمام المستمر بالقيم التي تجعل فريقتنا مميزًا للغاية".

يذكر أن روما يحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط فقط بعد مرور أربع جولات من الموسم.