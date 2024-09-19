المرأة الحديدية السبب .. توتي وديبالا ضمن أسباب إقالة دي روسي المفاجأة في روما!

كواليس وأسرار مثيرة في إقالة المدرب الإيطالي

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن الأسباب الحقيقية خلف إقالة الإيطالي دانييلي دي روسي من تدريب روما، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بخلاف مع الرئيسة التنفيذية، لينا سولوكو، حول بعض الأمور بجانب لعب الثنائي باولو ديبالا وفرانشيسكو توتي دورًا في الأمر.

روما لم يُحقق أي انتصار في الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث اكتفى بـ3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، ليجمع 3 نقاط في المركز 16 بجدول الترتيب، ولكن ذلك ليس السبب الوحيد لإقالة المدرب الذي خلف جوزيه مورينيو في تدريب الفريق العاصمي.

الصحفي المطلع نيكولو شيرا أوضح أن العلاقة بين دي روسي وسولوكو اتخذت منحنًا رهيبًا في الأيام الأخيرة من حيث الخلافات الشديدة، وذلك لعدة أسباب أبرزها صفقات الصيف خاصة ماتس هوميلس وماتياس سولي، وكذلك حالتا باولو ديبالا ونيكولا زاليفسكي، إذ كانت المسؤولة الأولى عن الفريق الأول للجالوروسي تُفضل عدم منح الأول الوقت اللازم على أرض الملعب لتجديد عقده تلقائيًا، فيما أبدت غضبها من استبعاد الثاني من التشكيل بعد رفضه الانتقال إلى جلطة سراي وأيندهوفن.

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وتابع مشيرًا إلى أن تأييد دي روسي لحديث قائده السابق، توتي، بخصوص معاملة روما السلبية لأساطيره وتوقعه انقلاب النادي على المدرب، ساهم في جعل القرار سريعًا من جانب سولوكو.

وأضاف شيرا أن المدرب الجديد لروما، إيفان يوريتش، هو خيار سولوكو، فيما كان اتجاه المدير الرياضي، فلوران جيسولف، نحو إيدين تيرزيتش، مشيرًا إلى أن الرجل الفرنسي لم يكن في الفترة الأخيرة سوى منفذ لقرارات الرئيسة التنفيذية وليس صاحب قرار في النادي.

يُشار إلى أن روما تعاقد بداية الموسم الجاري مع السعودي سعود عبد الحميد مدافع الهلال والأخضر.