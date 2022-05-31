رومان سايس على طبق من ذهب للأندية السعودية: "حانت اللحظة التي كنت أخشاها"

المغربي هدفًا للأهلي والهلال، لكن قد تبدو مهمة الزعيم صعبة

يبدو الطريق ميسرًا أمام الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع المدافع المغربي رومان سايس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فهناك الأهلي والهلال يرغبان في ضمه، بحسب ما أكدت عديد التقارير السعودية.

المغربي أعلن اليوم الثلاثاء، رسميًا رحيله عن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، في ظل نهاية عقده، وعدم وجود رغبة في التجديد له.

سايس أعرب عن حزنه للرحيل عن الفريق الذي قضى به ست سنوات، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا للفريق طوال عمره.

وكتب رومان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد حانت أكثر لحظة كنت أخشاها.... لحظة الوداع بعد ست سنوات رائعة معك. لقد كان شرفًا لي أن ارتدي ألوان هذا النادي وأساهم في نجاحاته. تعرفت على أشخاص استثنائيين هنا، دائمًا ما كانوا يهتمون بي وبعائلتي".

وأضاف: "شكرًا للجماهير على دعمها لي رغم ما مررت به من صعود وهبوط في المستوى، كنتم دائمًا خلفي. شكرًا لكافة العاملين بالنادي على لطفهم معي بشكل يومي. شكرًا للجهاز الفني والجهاز الطبي، كنتم جزءًا مهمًا من النجاح. وأخيرًا شكرًا لجميع اللاعبين، الذين هم بمثابة عائلتي. لن أنسى غرفة الملابس ومن بها من رجال استثنائيين أبدًا".

الآن المدافع صاحب الـ32 عامًا لاعبًا حرًا، يمكنه حل الأزمة الدفاعية في أهلي جدة تحديدًا، خاصةً وأن الظروف المالية للنادي ليست جيدة، فلن يدفع سوى قيمة عقد اللاعب فقط.

كذلك الهلال يبحث عن مدافع، تحسبًا لإصرار الكوري الجنوبي جانج هيون سو على الرحيل في الصيف.

لكن ربما يكون الزعيم خيارًا صعبًا حال فشل الاستئناف الذي رفعه لمركز التحكيم السعودي، لرفع عقوبة حرمانه من التعاقدات لفترتين، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو.

ورغم هذا لن تكون المنافسة على ضم اللاعب سهلة بدرجة كبيرة، في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية من مختلف الفرق.

يذكر أن رومان كان قد انضم لوولفرهامبتون في صيف 2016 قادمًا من الدوري الفرنسي.

وشارك المغربي مع الفريق في 206 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

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