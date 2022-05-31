بالتزامن مع أنباء رحيله .. إيجالو يثير شكوك جماهير الهلال!

عقد النيجيري مع الزعيم من المفترض أنه ممتد حتى نهاية الموسم المقبل

في الوقت الذي لا صوت يعلو به فوق صوت حسم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال، محلًا للجدل بين جماهير ناديه.

الزعيم حاليًا يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الاتحاد؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

تتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم، الزعيم أمام الفتح والفيصلي، والعميد أمام الاتفاق والباطن، يحتاج بهما النمور للفوز مع تعثر الأزرق في أي منهما، كي يتوج باللقب، فيما يكفي الهلال الفوز في المباراتين دون النظر لنتائج الفريق الجداوي.

ماذا حدث لإيجالو؟

النيجيري كان قد انضم للزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من الشباب السعودي، بعقد يمتد لعام ونصف، أي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

لكن صباح اليوم الثلاثاء، فجرت الصحافة النيجيرية مفاجأة غير سارة لجماهير الزعيم، بالحديث عن احتمالية رحيل إيجالو بنهاية الموسم الجاري.

موقع "football live" النيجيري أوضح أن أمريكا الشمالية قد تكون وجهة إيجالو بنهاية الموسم، بحثًا عن عرض أخير يختتم به مسيرته في الملاعب.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ32 عامًا تلقى عرضًا من الدوري الأمريكي بالفعل، واصفًا إياه بـ"المعقول للغاية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبالتزامن مع هذه الأنباء، نشر النيجيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدد من الصور لجمهور الهلال موجهًا لهم التحية، ومعلقًا: "شكرًا لكم".

قلة من الجماهير في التعليقات بدأت تتساءل عما إذا كان اللاعب سيرحل أم ماذا؟، فيما كانت الأغلبية تطالبه بتحقيق لقب الدوري، مستبعدين تمامًا إمكانية رحيله بنهاية الموسم.

لكن تبدو تغريدة إيجالو ليس لها علاقة برحيله، إنما هي مجرد توجيه شكر للجماهير التي ساندت الفريق، كي ينقض على الصدارة بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام أبها 2-0، مستغلًا تعثر منافسه الاتحاد بالهزيمة أمام الطائي 1-0، إذ أنه بنسبة كبيرة سيكمل عقده مع الهلال.

يذكر أن إيجالو شارك في 19 مباراة مع الزعيم في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

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