لاعب النصر السابق يسب النصراويين: قذارة ألسنتكم تمنعني من مساحاتكم!
"العقيلي يشتم النصراويين" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شن به جمهور النصر السعودي هجومًا حادًا على خالد العقيلي؛ لاعب الفريق السابق، على إثر قيامه بسبهم، خلال إحدى المساحات.
العقيلي دخل في مشكلات كثيرة من قبل مع النصراويين، بسبب آرائه الصريحة والجريئة، التي لا تنصف ناديهم أحيانًا.
إحدى المشكلات كانت بسبب اختياره لسامي الجابر؛ لاعب الهلال الأسبق، كأسطورة الكرة السعودية، إذ أكد وقتها العقيلي أن قدامى العالمي قاموا بعدها بحذفه من المجموعة الخاصة بهم عبر تطبيق "واتس آب"، لعدم اختياره لماجد عبد الله؛ مهاجم النصر الأسبق.
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لماذا أُطلق وسم "العقيلي يشتم النصراويين"؟
ظهر العقيلي في إحدى المساحات خلال الساعات الماضية، واختلف في وجهات النظر مع عدد من النصراويين، لينفجر غاضبًا.
لاعب العالمي السابق قال خلال نوبة الغضب التي انتابته: "دائمًا أتحاشى الدخول في مساحات النصراويين، بسبب قذارة ألسنتهم".
هذا التصريح أغضب النصراويين غضبًا جمًا، مطالبين الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعدى على النادي وجماهيره.
يذكر أن النصر ودع المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجاري، ويتبقى له المنافسة على مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الوصافة، وهناك جولتين فقط على نهاية الموسم.
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