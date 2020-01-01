رومانيولي: سان سيرو سيبدو غريباً بدون الجماهير

مباريات الدوري الإيطالي دون حضور جماهيري خوفاً من كورونا

تعجب أليسيو رومانيولي، مدافع ميلان من اللعب على ملعب سان سيرو، دون حضور جماهيري، مشيراً إلى أن الفريق سيعمل بكل جهده لتعويض هذا الغياب وتحقيق الفوز.

ويستعد ميلان، لمواجهة جنوى صباح الأحد في الجولة الـ 26 من الدوري، دون حضور جماهيري خوفاً من فيروس كورونا.

وقال رومانيولي في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي ستكون هذه المرة الأولى التي ألعب فيها بدون جماهير، هذا لم يحدث لي من قبل".

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وواصل: "عدم وجود الجماهير سيكون امراً غريباً، اعتدنا على وجودهم بالقرب منا، لذا يجب أن نحافظ على تركيزنا وبذل كل جهدنا في المباراة".

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وأضاف: "إيطاليا دائماً بلد قوية، نتمنى أن يتراجع هذا الفيروس يوماً بعد يوم، ومن الأسبوع القادم يمكننا العودة واللعب مع جماهيرنا من جديد".

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب السيري آ برصيد 36 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز الثامن عشر من سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سامبدوريا صاحب المركز السابع عشر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.