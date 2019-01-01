روسي: سولشار أعاد مانشستر يونايتد كما عرفته مع فيرجسون

سبق وأن لعب للشياطين الحمر خلال فترة تواجد السير أليكس فيرجسون

كشف جوسيبي روسي لاعب مانشستر يونايتد وفيورنتينا السابق، عن أهم ملاحظتين له بعد عودته للشياطين الحمر.

المهاجم الإيطالي يتواجد حالياً بمانشستر من أجل التدرب كلاعب حر، طمحاً في العودة لكامل لياقته بعد الإصابة لفترة طويلة.

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يونايتد لا توجد لديه أي خطط للتعاقد مع روسي، لكنه رحب به في تدريباته طمحاً في إيجاد فرصة جديدة له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنادي آخر.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"القدوم لمانشستر يونايتد ليس أمراً سهلاً، تواجد أولي سولشار بهذه الفترة الحرجة شيء يحسب له".

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هل تعتقد أن بإمكان وهبي الانتقال من سانت إيتيان إلى نادٍ أكبر بعض الشيء وخوض تحدٍ جديد؟ 🤔



💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وأضاف:"سولشار أعاد مانشستر الذي اعتدت أن أراه في الماضي، وكذلك الهدوء الذي احتاجه النادي منذ فترة".

وأما عن عودته:"ما يحدث لي الآن يؤكد لك مدى اهتمام النادي بلاعبيه السابقين ومساعدتهم".

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وتابع صاحب الـ31 عاماً:"أحب هذه اللعبة كثيراً وأطمح للعودة مرة أخرى بعد التخلص من كابوس الإصابات".

يُذكر أن روسي بدون نادي منذ رحيله عن جنوى بعد نهاية الموسم الماضي.