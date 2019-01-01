بالأرقام .. سيميوني أكبر من مجرد مرتعش أمام برشلونة

زعم مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني، أن فريقه يملك سجلا لا بأس به في زياراته السابقة لملعب "كامب نو"، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحافيين قبل زيارة نفس الملعب غدا السبت، في قمة مواجهات الأسبوع الـ31 للدوري الإسباني.

وسيرفع التشولو وفريقه شعار لا بديل عن الثلاث نقاط في سهرة الغد، لا سيما بعد عودة القليل من الأمل في جولة منتصف الأسبوع، بالانتصار المقنع الذي تحقق على حساب جيرونا بهدفين دون رد، في الوقت الذي تعادل فيه ميسي ورفاقه في معقل الغواصات الصفراء بنتيجة 4-4 أمام فياريال، ليتقلص الفارق بين الأتليتي والبرسا المتصدر لثماني نقاط قبل معركة تكسير العظام.

لكن بالنظر إلى سجل المدرب الأرجنتيني في زياراته السابقة لقلعة الإقليم الكاتلوني المتمرد، فهي بكل تأكيد ليست جيدة على الإطلاق، إذ خاض 11 مواجهة في "كامب نو"، منذ توليه القيادة الفنية للهنود الحمر في شتاء 2011، لم يذق خلالهم طعم الفوز ولو مرة واحدة.

هوب هوب هوب هوب😂



(🎥: IG\blindella.3) pic.twitter.com/m9rY5TfHpc — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

قبل 13 شهرا من وقت كتابة هذه الكلمات، تحديدا في الرابع من مارس 2018، عزز سيميوني وفريقه أرقامهم المحبطة والسلبية بالنسبة لجماهير الأتليتي في "كامب نو"، ليلة السقوط بهدف العادة عن طريق ليو ميسي في الجولة الـ27، كسادس هزيمة يتعرض لها ممثل العاصمة الثاني في أرض أعداء كاتلونيا.

واكتفى فريق سيميوني بخمسة تعادلات في "كامب نو"، منهم تعادل سلبي كان أغلى من الثلاث نقاط، وذلك في الأسبوع الأخير لموسم 2013-2014، عندما كان أتليتكو مدريد بحاجة لنقطة واحدة ليتوج باللقب للمرة الأولى منذ منتصف التسعينات من أنياب الريال والبرسا.

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وبوجه عام، لم يعرف أتليتكو مدريد مع سيميوني طعم الفوز على برشلونة في أية مواجهة محلية، فقط تفوق على البرسا مرتين على المستوى القاري، بإزاحة الفريق الكاتلوني مرتين من دوري أبطال أوروبا، بانتصارين في إياب ربع النهائي عامي 2014و2016، وذلك من إجمالي 20 مواجهة مباشرة في كل البطولات، انتهت منهم 12 مباراة بفوز ميسي ورفاقه، مقابل 6 تعادلات.

والسؤال الآن .. هل سينجح سيميوني في فك عقدته مع برشلونة ويحقق فوزه الأول في قلب "كامب نو"، وفوزه الأول عموما على برشلونة في الليجا أو مباراة محلية؟ سنعرف غدا السبت.