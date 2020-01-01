رودري: ريال مدريد يُخيف أوروبا كاملةً

نحن وهم فريقان كبيران في أوروبا..

يؤمن رودريجو، لاعب مانشستر سيتي، أن الشجاعة والثقة بالنفس هما الوسيلتان الأفضل من أجل عبور بوابة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مُعتبرًا أن فريقه يُعَد أحد كبار القارة العجوز ومن المرشحين للقب، تمامًا كالنادي الملكي.

ومن المقرر أن يلتقي السيتي مع الريال مساء الأربعاء في سانتياجو برنابيو بمباراة الذهاب، وبالنسبة لـ"رودري" فإن من المهم أن يتمكن فريقه من إحراز هدفًا على الأقل قبل مباراة الإياب.

الدولي الإسباني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه قال "أن نكون شجعان وواثقين من أننا قادرون على التغلب عليهم، هذه هي الخطوات الأولى في سبيل تحقيق المرور إلى ربع النهائي.".

المزيد من الفرق

كلوب: مانشستر سيتي يمكنه اللحاق بليفربول

كما أضاف "علينا أن نؤمن بقدرتنا على إيذائهم في الملعب من خلال ما تمتلكه من إمكانيات، هذه هي الشخصية التي أتحدث عنها والتي ينبغي أن نتحلى بها، يجب أن نكون أنفسنا ونثبت للجميع من نحن.".

واستطرد "ريال مدريد فريق كبير، لقد قاموا ببعض التغييرات في قائمتهم ولكن يظلوا بنفس قوتهم المعهودة. ريال مدريد هو ريال مدري دائمًا، إنه يلقى احترامًا ومهابة من الجميع في أوروبا.".

وأتم "سيتي وريال فريقان من الأكبر في أوروبا، لهذا السبب نحن بحاجة إلى الشجاعة والشخصية واحترام الخصم. لدينا ميزة أن مباراة الإياب في أرضنا، يجب علينا العودة من إسبانيا بنتيجة إيجابية وإحراز هدف على الأقل.".

يذكر أن رودري البالغ من العمر 24 عامًا قد انضم إلى السيتي في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد نظير 70 مليون يورو، ويُعد حاليًا من الكتيبة الأساسية لبيب جوارديولا، حيث شارك حتى الآن بـ35 مباراة بمختلف البطولات وسجل 3 أهداف وصنع واحدًا.