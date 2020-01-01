كلوب: مانشستر سيتي يمكنه اللحاق بليفربول

السيتي خصم صعب..

لا يزال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يخشى من قدرة مانشستر سيتي على اللحاق به في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الفارق الكبير بينهما في النقاط.

وبات الفارق بين الريدز والسيتزنز بعد الانتصار الأخير لكتيبة كلوب على وست هام بثلاثية لهدفين، 22 نقطة، مع تبقي 11 جولة فقط على نهاية البريميرليج.

رغم هذا الفارق ومع تراجع أداء كتيبة بيب جوارديولا، لكن بالنسبة لكلوب، فإن السيتي فريق خطير بمقدوره أن يحافظ على لقبه للعام الثالث على التوالي.

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الفيلسوف الألماني في تصريحات للصحافة قال "ترى كيف أن السيتي يلعب، إنهم فريق عالمي بمقدوره الفوز في جميع مبارياته الأخرى، علينا أن نحافظ على انتصاراتنا.".

كما أضاف "نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين دومًا، علينا الآن أن نركز على مباراتنا المقبلة أمام واتفورد على أرضنا.".

وأتم "الأمر لا يتعلق بأن تكون مشرقًا بقدر ما يتعلق بالعمل الشاق، طالما أن اللاعبين مستعدون للعمل بجد، أنا لست قلقًا، ولكن ما زالت مهمة علينا أن ننهيها بنجاح.".

يذكر أن ليفربول قد خسر لقب البريميرليج الموسم الماضي لحساب السيتي بفارق نقطة على الرغم من تخطيه حاجز الـ90 نقطة ومن هنا قد يكون قلق كلوب من جوارديولا منطقيًا بعض الشيء.

