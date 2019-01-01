رودريجو: أريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد

صاحب الـ 18 عاماً يكشف عن رغبته في مكان اعتزاله

أكد البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد على رغبته في الاستمرار مع الفريق الملكي حتى نهاية مسيرة الرياضية.

ويعيش المهاجم الشاب، فترة من النجاحات مؤخراً مع ريال مدريد بعد نجاحه في تسجيل خمسة أهداف في ست مباريات.

وقال رودريجو في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية بما أحققه مع ريال مدريد، الأمور تسير على ما يرام بشكل أسرع مما كنت أتوقع أتمنى أن أستمر هكذا".

وواصل: "لم أكن بحاجة إلى التكييف ولم أجد صعوبة في بداية رحلتي مع ريال مدريد، البرازيليون الموجودون في النادي أعطوني بالفعل كل الاهتمام المطلوب، حتى أصبحت أحب المدينة والأجواء وكل شيء إنها تذكرني بساو باولو، إن كان الأمر بيدي أريد أن استمر هنا مدى الحياة".

ويتواجد صاحب الـ 18 عاماً، الآن رفقة منتخب بلاده في الإمارات لخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية ومن قبلها سيلعب في المملكة العربية السعودية أمام الأرجنتين.

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وقال رودريجو حول تواجده في المنتخب: "من الرائع أن أتواجد هنا، سأعمل بجد كي أكسب ثقة المدرب، وأتمنى أن أحصل على فرصة للمشاركة".

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، قادماً من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.