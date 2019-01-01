سولاري يعود للعمل في ريال مدريد

سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد يعود ليعمل في النادي الملكي من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد قد عاد أخيرًا للعمل داخل النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل لارجيرو" الذي يبث عبر إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن المدرب الأرجنتيني سيكون سفيرًا للفريق.

وظهر سولاري في حملة ترويجية خاصة بالمدرسة الجامعية بريال مدريد رفقة إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في الفريق العاصمي.

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وكان المدرب الإسباني قد تولى القيادة الفنية الخاصة بريال مدريد في الموسم الماضي كمدير فني مؤقت قبل أن يتم تثبيته في مهمته عقب إقالة جولين لوبيتيجي.

وفشل المدير الفني في تقديم المأمول منه بحلول شهر مارس فقررت إدارة الفريق إقالته وإعادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للملكي.

وفاز ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية خلال فترة تولي سولاري لقيادته وحقق الفوز في ٢٢ مباراة بكل البطولات وتعادل في مواجهتين كما تعرض للخسارة ثماني مرات.

جدير بالذكر أن سولاري لم يعد لعالم التدريب عبر أي فريق آخر عقب إقالته من القيادة الفنية الخاصة بريال مدريد قبل تسعة أشهر.