رفض استئناف الهلال تجاه الوحدة بسبب مشاركة محمد القرني

احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة في الجولة الـ23

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال السعودي تجاه مشاركة اللاعب محمد سالم القرني مع نادي الوحدة.

وكانت إدارة نادي الهلال قد تقدمت باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت إدارة الهلال حينها أنه قد تقدمت باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة اليوم بالدوري كلاعب هاو مع نادي الوحدة.

زوران مدرب #الهلال في حال تمت إقالته بعد الموسم الأول، سيحصل على 3 مليون و700ألف ريال.🗞️ pic.twitter.com/uBm8D0EcHE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

وأصدرت لجنة الاستئناف بياناً يوم الثلاثاء، فصلت في ثناياه أسباب رفضها استئناف الهلال، وصادقت على قرار رفض لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج الهلال حول أهلية مشاركة القرني مع فريقه، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً ورفضه مضموناً.

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يذكر أن الهلال تقدم باحتجاج مماثل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك حول أهلية مشاركة لاعب فريق أحد عبدالله العويشير، وتسجيله هاوياً على رغم انتهاء فترة تقييد اللاعبين الشتوية.