جماهير الهلال تفتح النار على زوران ماميتش وعقبات تمنع رحيله

فئة كبيرة من جماهير الزعيم طالبت برحيل المدير الفني الخسائر المتتالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتحت جماهير نادي الهلال السعودي النار على المدير الفني الكرواني زوران ماميتش المدير الفني للفريق وذلك عقب الخسارة أمام الاستقلال الإيراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاسيوية.

فئة كبيرة من جماهير الزعيم طالبت برحيل المدير الفني الخسائر المتتالية التي يتراجع بها الفريق في مبارياته السابقة أمام النصر في الدوري وابتعاده عن الصدارة.

وترى جماهير الزعيم أن زوران غير جدير بقيادة الهلال بعد الأداء المتراجع للفريق لا سيما بوجود لاعبين أجانب على مستوى فني عالي.

زوران مدرب #الهلال في حال تمت إقالته بعد الموسم الأول، سيحصل على 3 مليون و700ألف ريال.🗞️ pic.twitter.com/uBm8D0EcHE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى وجود مشاورات لإقالة المدرب زوران قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبلة على ان تتخذ الإدارة القرار الأخير مساء اليوم.

ولن يكون رحيل المدير الفني الكرواتي الذي حل بديلاً للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس سهلاً بسبب قدومه منذ فترة قريبة ورحيله عن الفريق قد يتسبب في تعثر جديد في هذا الوقت الصعب من الموسم.

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كما أن بعض التقارير تحدثت عن تمسك مدرب العين والنصر السابق بالحصول على ثلاثة ملايين و750 ألف ريال في حال إقالته خلال موسمه الأول مع الهلال وهو الذي يمتلك عقد ساري حتى الـ30 من يونيو 2020.