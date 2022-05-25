رغم محاولات طرده .. نيمار يؤكد استمراره في باريس سان جيرمان

كشف جناح باريس سان جيرمان، اللاعب البرازيلي نيمار عن موقفه من البقاء أو الرحيل من فريق العاصمة الفرنسية.

وكان مستقبل نجم النادي الباريسي محل شك، حيث تشير التقارير إلى رغبة الإدارة في التخلص منه في سوق الانتقالات القادم.

لكن نيمار نفسه تحدث عن تلك الأخبار موضحًا قراره الخاص بشأن البقاء مع بطل الدوري الفرنسي أو البحث عن رحلة جديدة.

ماذا قال نيمار؟

قال النجم البرازيلي: "من جانبي، فأنا حقًا أريد الاستمرار مع فريق باريس سان جيرمان".

Neymar responds to rumors that he could be leaving PSG 👀 pic.twitter.com/cmuCIs7wIW — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) May 25, 2022

وواصل: "لم يتحدث معي أحد في أي شيء، لكن الأمر واضح من جانبي، أنا أريد الاستمرار في النادي".

ويأتي حديث نيمار مع الأخبار المتداولة حول رحيله المرتقب بسبب رغبة الإدارة في التخلص من اللاعب، وذلك لأنه يحصل على 30 مليون يورو في الموسم كراتب، وأيضًا لمستواه المتذبذب.

ماذا عن العروض المقدمة لنيمار؟

حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية مقدمة لفريق باريس سان جيرمان لشراء الجناح البرازيلي نيمار من نادي العاصمة.

لكن التقارير الصحفية أشارت إلى وجود اهتمام من نادي تشيلسي الإنجليزي، في ظل رغبة تود بويلي المالك الجديد بعمل صفقة كبيرة.

فيما يوجد اهتمام أيضًا لدى ملاك نيوكاسل يونايتد، في محاولة منهم لتسويق العلامة التجارية من خلال نيمار الذي يحظى بمتابعة إعلامية ضخمة.

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