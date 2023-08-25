رغم فشل صفقة الهلال ... مصير جواو فيليكس معلق بين برشلونة والسعودية

مصير فيليكس مازال معلقًا...

اقتربنا من نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ولم يتم تحديد مصير جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد حتى الآن، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف فريقه.

وارتبط اللاعب البرتغالي بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، في ظل اهتمام ورغبة برشلونة بالتعاقد مع اللاعب، وكذلك أندية الدوري السعودي.

وأظهر نادي الهلال السعودي، في وقت سابق اهتمامًا بالتعاقد مع فيليكس، ولكن الصفقة فشلت، وتعاقد الموج الأزرق مع نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان.

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وبحسب ما ذكره الصحفي "جيرارد روميرو" فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، منح إدارة فريقه الضوء الأخضر للتعاقد مع فيليكس، في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

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وأشار روميرو، إلى أنه بالرغم من راتب فيليكس الضخم، إلا أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف من أجل إنجاح الصفقة.

وتسعى إدارة برشلونة، إلى التعاقد مع فيليكس، لتدعيم خط الوسط في ظل إصابة بيدري، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ومن جانبه أكد الصحفي "فابريزيو رومانو" أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في التعاقد مع فيليكس، في ظل رغبة بعض من أندية الدوري السعودي في التعاقد مع اللاعب، وبالفعل تواصلت معه ولكن حتى الآن يتمسك فيليكس بالانضمام إلى الفريق الكتالوني.