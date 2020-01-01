رغم عودة إبراهيموفيتش.. ميلان يتعادل بشق الأنفس مع سبال

نتيجة غريبة جدًا..

اقتنص ميلان تعادلًا صعبًا من يد مضيفه سبال بهدفين مقابل لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب باولو ماتسا في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

ورغم النتائج الإيجابية التي حققها ميلان بعد العودة من فيروس كورونا المتمثلة في الفوز على روما وليتشي، لكن التعثر أتى أمام أحد الفرق التي تتنافس على مراكز الهبوط.

المباراة شهدت مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش كبديل للمرة الأولى بعد العودة من توقف كورونا، بعدما أُصيب وابتعد عن آخر 3 مباريات، وقد ظهر السلطان كان بحالة جيدة رغم طول مدة غيابه..

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ماتيا فالوتي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 من الشوط الأول وأضاف زميله سيرجيو فلوكارلي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وأكمل سبال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 بعد طرد ماركو دالسياندرو، ورغم ذلك استبسل أصحاب الديار للخروج بأي نقاط تساعدهم في موقفهم العصيب.

البديل رافاييل لياو تمكن من تقليص الفارق لميلان في الدقيقة 79 بعد ضغط قوي من ميلان للعودة في المباراة، وفي الدقيقة 93 جاء التعادل بهدف عكسي من المدافع فيكاري في مرماه عن طريق الخطأ.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان ليصبح 43 نقطة ويبقى في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد سبال ليُصبح 19 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مراكز البقاء.

